Амстердам, 2 сентября, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Амстердаме, передаёт Associated Press.

(сс) niekverlaan С ножом

Как сообщается, злоумышленник набросился на прохожих в районе Центрального вокзала Амстердама. Пострадавшими оказались американские туристы — информацию об этом подтвердили в посольстве США.

Нападавший был задержан полицией, при задержании он также получил ранение. Сообщается, что подозреваемый — 19-летний выходец из Афганистана. В полиции заявили, что по предварительным данным, мужчина имел «террористические мотивы».