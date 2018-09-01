Дамаск, 2 сентября, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Два мощных взрыва произошло в ночь на 2 сентября возле авиабазы сирийской армии под Дамаском, передаёт Press TV.

(сс) thomasstaub Взрыв

Как сообщается, несколько ракет было перехвачено средствами ПВО авиабазы. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

По информации телеканала Al Mayadeen, атаке подверглась военная база, расположенная в районе Маззе западнее сирийской столицы. Подробности произошедшего уточняются.