Хемниц, Германия, 2 сентября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. В ходе массовых протестных акций в немецком Хемнице пострадали 11 человек, сообщает Bild.

(сс) Tobias Nordhausen Скорая помощь

Сообщается, что во время протестных акций спасательным службам приходилось выезжать на место проведения демонстраций 17 раз. Одиннадцать человек, пострадавших в ходе протестов, были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября во время демонстраций в Хемнице произошли столкновения с полицией. Отмечается, что небольшая группа леворадикалов пыталась прорваться к ультраправым демонстрантам. Полиции пришлось пустить в ход дубинки, чтобы не допустить дальнейшего столкновения между демонстрантами и их противниками.