Нейпьидо, 2 сентября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. У южного побережья Мьянмы сел на мель сухогруз «Sam Ratulangi PB 1600», при обследовании судна не было обнаружено ни следов какого-либо груза, ни экипажа. Об этом сообщает RT.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг. 2017. США Корабль-призрак

Отмечается, что сухогруз последний раз видели в Тайване в 2009 году, тогда судно ходило под индонезийским флагом. На «корабль-призрак» высадились местные рыбаки, а также представители ВМФ, береговой охраны и полиции, чтобы обследовать судно.

«Ни экипажа, ни груза не было найдено на судне. Очень загадочно, как такое большое судно могло оказаться в наших водах. Власти продолжают изучать обстоятельства случившегося», — заявил один из представителей местной военной полиции.

В настоящее время предполагается, что экипаж по какой-то весомой причине покинул судно. Администрация Мьянмы пытается выяснить, кто же является владельцем Sam Ratulangi.