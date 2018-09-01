Кито, 2 сентября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. В Эквадоре 11 человек погибли и ещё 37 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, передаёт El Universo.

(сс) Free-Photos Крест

Как сообщается, авария произошла ранним утром 1 сентября. Автобус, следовавший из города Куэнка в город Лоха, опрокинулся на автотрассе. ДТП произошло в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По информации издания El Comercio, в автобусе находились паломники, которые направлялись в кафедральный собор на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне.