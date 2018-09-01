Москва, 2 сентября, 2018, 00:26 — ИА Регнум. Власти Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству (ММП), сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

(сс) sharonang Копенгаген

Как уточняется, судно было арестовано 30 августа у мыса Скаген. На борту находились 19 граждан России, судьба экипажа на данный момент неизвестна. Причина ареста судна не уточняется.

По данным профсоюза, Novaya Zemlya — не первое судно Мурманского морского пароходства, арестованное за рубежом. Так, с середины июля у берегов Сеуты (Испания) находится теплоход Zapolyarye. Экипаж испытывает трудности с водой, провизией и топливом. За полтора месяца ММП смогло репатриировать лишь шестерых моряков, вопрос с остальными членами экипажа остаётся нерешённым.