Вашингтон, 2 сентября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Конгрессу США не следует вмешиваться в ход переговоров по новому торговому соглашению, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.

(сс) kalhh Дональд Трамп

«Нет никакой политической необходимости оставлять Канаду членом нового договора по NAFTA. Если мы не заключим эту сделку для США после десятилетий унижений, Канада будет исключена. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, а то я просто отменю NAFTA полностью и нам от этого будет только лучше», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уведомил американский конгресс о намерениях подписать новый торговый договор взамен NAFTA в течение ближайших 90 дней. С самого начала своего президентского срока Трамп заявлял, что действующее Североамериканское соглашение о свободной торговле является невыгодным для США и его необходимо заменить на более выгодный торговый договор.