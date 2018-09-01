Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает $5 млрд, и это имеет тенденцию росту. Об этом заявил 1 августа президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

Алиев отметил, что на встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере.

«Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», — заявил глава Азербайджана.