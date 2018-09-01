Хемниц, Германия, 1 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Две крупные акции протеста прошли 1 сентября в саксонском Хемнице, где недавно был убит 35-летний мужчина. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным правоохранительных органов, на улицы города всего вышли более 8 тыс. человек, выступающих против политики властей по беженцам. Для поддержания общественного порядка в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель страны.

Отмечается, что сотрудники полиции во время митингов задержали несколько человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые демонстрации и беспорядки, в которых участвовали тысячи человек, прошли в городе Хемниц 26−27 августа. Поводом для народного гнева стала гибель 35-летнего местного жителя от рук мигрантов.

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