Вашингтон, 1 сентября, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Власти Украины благодарны представителям руководства США, оказывающим давление на Российскую Федерацию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщили в пресс-службе президента Украины.

President.gov.ua Петр Порошенко и Курт Волкер

«Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Украины также добавили, что Порошенко и Волкер, обсудившие ситуацию с безопасностью на востоке Украины, «скоординировали дальнейшие шаги».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что скончавшийся в США сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн являлся героем Украины.

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