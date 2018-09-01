В Дагестане убит боевик
Махачкала, 1 сентября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, уничтожили в Хасавюртовском районе Дагестана. О этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.
Geoffrey Fairchild
Стрельба
Инцидент произошел в субботу, 1 сентября, между селами Тотурбийкала и Эндирей. Вооруженный мужчина, получивший от полицейских предложение сдаться, открыл стрельбу и был убит ответным огнем.
В настоящее время устанавливается личность убитого мужчины.
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