Махачкала, 1 сентября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, уничтожили в Хасавюртовском районе Дагестана. О этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел в субботу, 1 сентября, между селами Тотурбийкала и Эндирей. Вооруженный мужчина, получивший от полицейских предложение сдаться, открыл стрельбу и был убит ответным огнем.

В настоящее время устанавливается личность убитого мужчины.

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