Вашингтон, 1 сентября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, скончавшийся 25 августа в США, являлся героем Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время траурной церемонии чествования памяти политика.

obamawhitehouse.archives.gov Джозеф Байден и Джон Маккейн

«Вы (сенатор) — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины, — сказал украинский лидер, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Спасибо вам».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в США от онкологического заболевания на 82-м году жизни скончался сенатор Джон Маккейн. Политик будет похоронен в штате Мэриленд 2 сентября.