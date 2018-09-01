Бишкек, 1 сентября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Официальный Бишкек должен начать борьбу с «террористическим течением» Фетуллха Гюлена. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Киргизия в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Сторонникти Гюлена все еще активны в братской стране, — подчеркнул турецкий лидер. — Мы (власти Турции) не хотим повторения в Киргизии кровавого сценария попытки переворота, имевшей место 15 июля 2016 г. в Турции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции произошла в июле 2016 года. По официальным данным, в ходе столкновений погибли 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции обвинили ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена в организации путча. В свою очередь, религиозный проповедник отверг обвинения правительства.

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