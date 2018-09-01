Москва, 1 сентября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 1 сентября на стадионе «Арена ЦСКА» в российской столице, завершилась со счетом 4:0.

Pfc-cska.com Стадион «Арена ЦСКА»

Героем встречи стал нападающий «армейцев» Федор Чалов, оформивший хет-трик. Еще один мяч за хозяев поля провел Кристиян Бистрович.

После шести матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Клуб «Урал», набравший 4 балла, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0.

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