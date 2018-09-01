Москва, 1 сентября, 2018, 21:34 — ИА Регнум. С моста на теплоход упал любитель селфи в Москве, сообщает 1 сентября портал агентства городских новостей Москва.

Селфи

Сообщается, что молодой человек семнадцати лет упал с Большого каменного моста в Москву-реку при попытке сделать селфи. В результате падения подросток получил травмы разной степени тяжести и госпитализирован.

В пресс-службе ГУВД Москвы пояснили, что молодой человек упал с моста по собственной неосторожности.

Стоит заметить, что стремление сделать удачную фотографию иногда заставляет делающих селфи забывать об элементарной осторожности. Поэтому среди любителей селфи нередки случаи травм и даже летальных исходов при попытке найти удачный ракурс для селфи.

Так, например, в октябре прошлого года, на юге Москвы 28-летний мужчина упал с крыши четырёхэтажного здания в попытке сделать селфи. Он был госпитализирован с множественными переломами и разрывами внутренних органов.