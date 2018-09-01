Вашингтон, 1 сентября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Власти США в ближайшем будущем могут предоставить дополнительное летальное оружие Украине. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

По его словам, Украине из-за гибели военных в Донбассе необходимо укреплять и восстанавливать свои вооруженные силы.

«Для Украины естественно наращивать свой военный потенциал… — отметил Волкер. — И естественно, что другим странам следует им (властям Украины) помочь».

Спецпредставитель США по Украине считает, что Киеву в первую очередь необходимо восстановить военно-морские силы (ВМС) и военно-воздушные силы (ВВС).

23 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что судя по многочисленным заявлениям спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, можно сделать однозначный вывод — он «играет на стороне Киева».

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