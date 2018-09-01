Санкт-Петербург, 1 сентября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. На пешеходной Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга в День знаний выступили артисты детских театров: музыкального театра «Зазеркалье», «Петербургского Камерного театра» и Театра марионеток им. Е. Деммени. Выступление артистов было организовано в рамках фестивального проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях».

Дарья Драй ИА REGNUM Мюзикл «Кошка, которая гуляет сама по себе» на Книжных аллеях

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты Театра «Зазеркалье»

Дарья Драй ИА REGNUM Гости театрального праздника 1-го сентября

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу «Куклы и клоуны»

Артисты Театра «Зазеркалье» показали фрагменты из мюзикла «Кошка, которая гуляет сама по себе» молодого петербургского композитора Владимира Баскина, написанного по мотивам произведений Киплинга.

Дарья Драй ИА REGNUM Театральный Петербург на Книжных аллеях

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты Театра «Зазеркалье»

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

Языком музыки, пения и танца юным и взрослым зрителям была рассказана история о первом человеке и его семейном очаге.

Дарья Драй ИА REGNUM Гости театрального праздника 1-ого сентября

«Петербургский Камерный театр» представил историю о приключениях одного из любимейших героев детской литературы Дениса Кораблева из спектакля «Денискины рассказы».

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик и артистка

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители всех возрастов

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. Деммени показал на Книжных аллеях программу «Куклы и клоуны» — музыкальное шоу с марионетками, изготовленными российскими мастерами-кукольниками в 20-х, 30-х, 50-х годах XX века.

Дарья Драй ИА REGNUM Клоуны

Дарья Драй ИА REGNUM Канатоходец

Дарья Драй ИА REGNUM Кукла-марионетка, изготовленная в прошлом веке

Здесь были дрессированные медведи, канатоходец, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты, а номера сопровождались репризами клоуна.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление клоунов для школьников в День знаний

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу «Куклы и клоуны» для детей в День знаний

Организатор фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях» — компания Bileter (ДТЗК) — напоминает, что театрализованные презентации лучших театров Северной столицы состоятся и в следующую субботу, 8 сентября. Зрители проекта бесплатно смогут познакомиться с творчеством петербургских артистов и новинками театрального сезона.