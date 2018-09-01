Березники, Пермский край, 1 сентября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии, произошедшей в пермских Березниках, будет сохранена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Valery Staricov Провал в г. Березники на БРУ-1

Совещание, на котором решили судьбу комиссии, прошло 30 августа в Москве. Участие в нём принял заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Глава Прикамья Максим Решетников, также присутствовавший на заседании, убедил участников совещания в том, что комиссия должна продолжить работу.

Решетников отметил, что сейчас предстоит ответственный момент — переселение 14 тыс. жителей Березников из зоны затопления. Напомним, ранее здесь было затоплено Верхнекамское месторождение. В 2017 году аварийными было признано восемь домов, в которых живут 1400 человек. В 2018 году аварийными признали ещё 18 домов. Причиной стал возникший провал в Соликамске.

Ранее с поручением переселить из зоны риска всех людей выступил президент Владимир Путин. Комиссия правительства России утвердила план-график переселения и контролирует выполнение этой задачи.