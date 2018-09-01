Нижний Тагил, Свердловская область, 1 сентября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле учащиеся нескольких образовательных учреждений не стали покупать традиционные цветы для педагогов. Предназначенные для этого деньги были переведены на карту 19-летней девушки, которая борется с раком крови.

Илья Репин. Женская голова (В.А.Репина, лежащая в постели). Этюд. 1872

Как пишет издание «Все новости», 19-летняя Эрика О. борется с лейкозом с 2014 года. Ремиссии удалось добиться. Но начался рецидив. Это выяснилось летом 2018 года.

Сейчас необходимо 20 тыс. евро на подбор донора для трансплантации костного мозга. В переводе на российскую валюту это примерно 1 млн 600 тыс. рублей. К сбору средств активно подключились жители Нижнего Тагила. Уже удалось собрать 735 тыс.

Сбор денег продолжается. Но не обошлось и без попытки похитить уже собранную сумму. Как пишет издание, неизвестные пытались взломать карту Эрики, из-за этого на некоторое время её пришлось заблокировать.