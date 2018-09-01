Краснодар, 1 сентября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 1 сентября, на федеральной трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

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