Москва, 1 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади назвал «информационным вбросом» сообщения СМИ о том, что 31 августа власти Ирака не разрешили направлявшемуся из Москвы в сирийскую провинцию Латакия самолету воздушно-космических сил (ВКС) РФ использовать для транзита воздушное пространство страны.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Мансур Хади агентству ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 31 августа власти Ирака якобы отказали самолету ВКС РФ использовать воздушное пространство страны для транзита в Сирию.

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