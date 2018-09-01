Пермь, 1 сентября, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В Перми 1 сентября торжественно открылся новый корпус школы №59. В нём и в действующем здании будут учиться более 1500 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Пермского края.

Gorodperm.ru Открытие школы. Пермь

Школа расположена в микрорайоне Парковый. Участие в церемонии открытия принял глава края Максим Решетников. Губернатор отметил, что сейчас на очереди ещё 13 школ. Уже скоро их откроют в Перми, селе Берёзовка, а также в Красновишерске и в Березниках. Всего до конца 2018 года построят шесть школ на 3,5 тыс. мест.

Всего за ближайшие пять лет предстоит возвести 27 школ.