Донецк, 1 сентября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Безоболочное взрывное устройство, которое сработало 31 августа в кафе в Донецке, стало причиной гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом, как передает РИА Новости, заявил его советник Александр Казаков.

Smdnr.ru Последствия взрыва

«Это было (в кафе) безоболочное взрывное устройство, — сказал Казаков. — Основной принцип действия — взрывная волна и огонь».

По его словам, когда глава ДНР и его сопровождающие заходили в помещение прогремел мощный взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 г. в центре Донецка в результате террористического акта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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