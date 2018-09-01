Москва, 1 сентября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Гастроли японского театра Сётику Гранд Кабуки состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре, сообщает 1 сентября телеканал Культура.

Bdt.spb.ru Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза

Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза из Токио, одна из самых известных трупп кабуки, покажет российским зрителям две пьесы: «Кэйсэй Хангонко» и «Ёсияма». Пьесы представляют собой традиционные для театра кабуки жанры: бытовая драма (севамоно) и танцевальная интерлюдия (митиюки).

Труппы кабуки очень редко выезжают на зарубежные гастроли. В нынешнем году исполняется 90 лет со дня первых зарубежных гастролей театра кабуки, которые состоялись в Советском Союзе в 1928 году.

В этом году театр кабуки приедет в Россию в сентябре.

Организатор гастролей японского театра в России — Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, при поддержке Департамента культуры города Москвы.

В Санкт-Петербурге гастроли театра Сётику Гранд Кабуки будут организованы совместно с Большим драматическим театром имени Георгия Товстоногова. Выступления театра — часть программы перекрёстного Года Культуры России и Японии.

Театр кабуки — традиционный японский театр, представляющий собой уникальный синтез пения, танца, музыки и драмы. Жанр кабуки сложился в XVII веке на основе народных танцев и песен. У актёров театра сложный грим и костюмы с символической нагрузкой. С 2005 года кабуки входит в «Третью Декларацию шедевров устного наследия человечества» ЮНЕСКО.