Багдад, 1 сентября, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции уничтожили на севере Ирака грузовик с боеприпасами, принадлежавший представителям Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Генштаб Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Операция была проведена в пятницу, 31 августа, в районе Зап. По последним данным, в результате воздушного удара погибли шесть боевиков.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.

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