Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. День знаний в Санкт-Петербурге совпал с еще одним праздником. В Некрасовском саду 1 сентября состоялся праздник юных техников «Взгляд в будущее». В этом году мероприятие посвящено 100-летию системы дополнительного образования в России.

Александра Шамес Картинг

Прямо с линеек нарядные школьники и их родители отправились в сквер на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова, который на один день превратился в страну науки, техники и спорта. Сад разделили на несколько тематических зон, каждая из которых наглядно демонстрировала юным жителям города различные виды технического творчества.

«На площадках представлены наиболее интересные и массовые направления технического творчества. Наша задача — популяризировать техническое творчество. Показать, какие есть направления, рассказать, что в принципе есть такая система и все занятия бесплатные, — рассказывает заместитель директора по организационно-массовой и методической работе городского центра детского технического творчества Юлия Савельева. — Эта система хорошо развита у нас в городе и поддерживается правительством Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, не все родители знают, что можно ребенка отправить на такие занятия».

Александра Шамес Открытие праздника «Взгляд в будущее», директор и Комитет по образованию

Как отметила Юлия, из года в год учащиеся Центра отдают предпочтение разным направлениям, однако уже долгое время лидирующие позиции занимает робототехника. Это наглядно доказало количество человек у шатра Make it ROBO, где можно было познакомиться с робототехникой и роботостроительством. Учащиеся и преподаватели центра детского технического творчества показывали, как устроены портальный манипулятор, 3D-принтер и другие образцы робототехники. Кроме того, все желающие могли попробовать самостоятельно управлять ими.

Александра Шамес Зона Make it ROBO

Недалеко от зоны Make it ROBO расположился шатёр детской радиостанции «Контакт», где гости мероприятия могли выйти на радиосвязь со всем миром и познакомиться с азбукой Морзе. С помощью преподавателей дети составляли различные сообщения, используя точки и тире.

Поломать голову над непростыми задачами предлагали и представители зоны ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Например, они продемонстрировали, как нарисовать круг с точкой в центре, не отрывая ручку от бумаги.

Александра Шамес Автотренажеры

Не меньший интерес у посетителей вызвали мероприятия, связанные с авто‑ и мототехникой. Юные жители Петербурга могли проверить свои водительские навыки на автотренажёрах или посоревноваться в гонках среди моделей автомобилей в зоне трассового автомоделизма. Однако наибольший интерес у посетителей вызвали показательные выступления на учебной спортивной технике: картах, мотоциклах, мобикартах и автомобилях.

«Техническое творчество имеет колоссальное значение с точки зрения инженерного мышления и подхода к выбору профессии в пользу науки и техники. Все наши выпускники идут в технические вузы, причем на специальности, связанные с их направлением в Центре. Очень многие наши ученики становятся победителями во Всероссийских конкурсах и олимпиадах, и это, конечно, помогает при поступлении», — отметил директор городского центра детского технического творчества Антон Думанский.

Александра Шамес Трассовый автомоделизм

Важной событием праздника стало открытие выставки, посвященной истории развития детского технического творчества в каждом районе Санкт-Петербурга. Для подготовки выставки была проведена большая работа с администрациями районов города при содействии Комитета по образованию. В год 100-летия системы дополнительного образования в России были представлены наиболее распространённые направления технического творчества, самые массовые мероприятия в каждом районе города.

Александра Шамес Завершение праздника

Праздничную атмосферу мероприятия поддержал концерт с участием школы юного артиста «Голосята», ансамбля танца «Фантазия», цирковой студии «Бэмс» и шоу брейк-данса «Брейк-Академия». Специальным гостем мероприятия стал солист петербургской эстрады Эдуард Хиль (младший). Завершился праздник парадом учебной техники.

Александра Шамес Эдуард Хиль на празднике