Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Следователи рассматривают различные версии аварии с самолетом Boeing-737−800 компании UTair в аэропорту Сочи 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Boeing-737-800

Как сообщается, следователи тщательно осматривают самолет, совершивший аварийную посадку, а также прилегающую территорию. Уже допрошены члены экипажа, сотрудники аэропорта и наземных служб. Ряд пассажиров самолета признаны потерпевшими по уголовному делу и также допрошены в рамках расследования. Назначено несколько судебных экспертиз. Параллельно ведется выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково», а также в других организациях авиакомпании UTair.

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 сентября пассажирский самолет Boeing-737−800 компании UTair, следовавший из московского аэропорта «Внуково», совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение, упал в реку, а затем загорелся.

На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек, трое госпитализированы. На месте ЧП скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи, у него не выдержало сердце. По факту аварии с самолетом СКР возбудило уголовное дело, по факту смерти сотрудника аэропорта следственные органы проводят проверку.