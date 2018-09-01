Салехард, 1 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В отдалённом ямальском селе Гыда в новом учебном году открылась школа-интернат на 720 мест. В Тарко-Сале скоро появится учебный корпус школы-интерната на 450 мест, в Восяхово — на 95 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ученики интерната

Более пяти тысяч детей кочевников-оленеводов ЯНАО будут учиться вдали от дома с 1 сентября 2018 года. Учеников из числа коренного малочисленного населения региона везут вертолётами, вездеходами, автобусами из отдалённых стойбищ.

Новая школа-интернат в Гыде состоит из двух корпусов — спортзала и трехэтажного учебного здания. Между ними — тёплый переход. Помимо необходимых для обязательного образовательного процесса классов, здесь расположились музей и кинопроекционная, лингафонный кабинет, мастерские по обработке дерева и металла, кройки-шитья, кулинарии. Есть спортивная пришкольная площадка.

Как сообщает окружной департамент образования, в учебном 2018−2019 году на Ямале к обучению приступят 72 тысячи учеников, среди которых более восьми тысяч первоклассников.