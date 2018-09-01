Великий Новгород, 1 сентября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В новой школе № 37, которая открылась сегодня, 1 сентября, в Великом Новгороде, прошёл первый в России урок доброты — его провела уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Алексей Мальчук, пресс-центр правительства Новгородской области Первый звонок в новой новгородской школе №37

«Мы с ребятами поговорили не только о том, что они в прекрасном здании, но и том, что нужно делать доброго сегодня. И провели первый в России урок доброты. Мы рисовали, смотрели мультфильмы. Важно, чтобы взрослые, которые рядом с детьми, показывали добрые примеры», — прокомментировала Анна Кузнецова.

Алексей Мальчук, пресс-центр правительства Новгородской области Детский омбудсмен Анна Кузнецова на торжественной линейке в Великом Новгороде

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подобные уроки пройдут во всех школах области.

Он также провёл открытый урок в новой школе — для учащихся 9-го класса, которым рассказал о перспективных профессиях и возможностях получения профессионального образования в регионе.

Алексей Мальчук, пресс-центр правительства Новгородской области Новгородский губернатор провёл открытый урок 1 сентября 2018 года

Напомним, новая школа № 37 — второе образовательное учреждение в Великом Новгороде, построенное за последние два года. Школьное здание рассчитано на 1350 учащихся, в нём три спортзала, актовый зал, детская IT-лаборатория, STEAM-центр, лаборатории конструирования и робототехники, цифровая библиотека. На территории школы — стадион, игровые и прогулочные площадки.

Алексей Мальчук, пресс-центр правительства Новгородской области Новая школа №37 в Великом Новгороде будет носить имя лётчика-героя Игоря Каберова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новой школе присвоено имя Героя Советского Союза Игоря Каберова.