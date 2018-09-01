Венеция, Италия, 1 сентября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Фильм «Рим» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона лидирует в рейтинге критиков среди фильмов-конкурсантов на кинофестивале в Венеции, сообщает 1 сентября журнал Ciak.

Цитата из х/ф «Рим». Реж. Альфонсо Куарон. 2018. США Будни мексиканской семьи

Фильм получил 4,2 балла у кинокритиков и опережает остальные картины, представленные в конкурсной программе фестиваля. Фильм рассказывает зрителям о жизни семьи среднего класса в Мехико 70-х годов XX века.

Второе получили фильмы Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» и Оливье Ассайяса «Двойные жизни». Обе картины получили по 3,8 балла. Третье место отдано киноленте «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла — 3,7 балла.

Зрители же поставили на первое место, вместе с фильмом Куарона, киноленту братьев Коэнов «Баллада Бастера Скрагса» (4,1 балл)., далее следуют «Человек на Луне» и «Фаворитка».

Напомним, что Альфонсо Куарона известен широкой публике как режиссёр фантастического фильма «Гравитация» и одной из серий про мальчика-волшебника Гарри Поттера.