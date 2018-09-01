Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

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«Мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта», — цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь, Алиев выразил надежду, что Россия продолжит прикладывать усилия к урегулированию конфликта.

«Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования [карабахского] конфликта. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены», — сказал президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта позволит азербайджанским гражданам «вернуться на исторические земли, принесет мир, сотрудничество и стабильность в регион».