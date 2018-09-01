Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Церемония, посвященная годовщине смерти бывшего президента Израиля Шимона Переса, состоялась недалеко от места захоронения политика на горе Герцля в Иерусалиме. Почтить память Шимона Переса собрались его многочисленные родственники, президент Израиля Рувен Ривлин, глава Генерального Штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот, председатель партии «Авода» Ави Габай, глава Еврейского Агентства для Израиля (Сохнут) Ицках Герцог и многие другие.

Chatham House Шимон Перес

Среди гостей присутствовал также и Шай Грос, самый младший заложник самолета, освобожденный в результате операции «Энтбеббе», проведенной по инициативе Шимона Переса в 1976 году. В своей речи он еще раз выразил благодарность бывшему президенту за спасение, отметив то «огромное мужество», которое проявил Перес в военной операции.

Закрывал церемонию действующий президент страны, который заявил, что Шимон Перес был тем политиком, в котором сочетались «любовь к народу, вечная вера в добро и та решительность в чрезвычайных ситуациях, которой сейчас так не хватает».