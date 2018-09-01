Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. За прошедшее лето главный израильский аэропорт Бен-Гурион принял 5,3 миллиона пассажиров, что стало рекордом с момента постройки аэропорта. Об этом сообщили в миграционной службе Израиля.

llee_wu Аэропорт Бен-Гуриона

Согласно статистическим данным, за летние месяцы в Израиль въехало более 2 миллионов граждан Израиля и около 577 тысяч иностранных граждан. В то время как покинуло страну 2,1 миллиона израильтян и 598 тысяч иностранцев. Общий пассажиропоток составил 4,15 миллиона граждан Израиля и 1,75 иностранных граждан.

По сообщениям информационного агентства Israel HaYom, около 59% пассажиров воспользовались стойками самообслуживания на границе, позволяющие пройти пограничный контроль через сканирование биометрического паспорта. Причем наиболее востребованы пункты самообслуживания оказались на выезде из страны. Миграционная служба высоко оценила работу аэропорта и пограничных служб, отметив, что введение биометрических паспортов было правильным шагом со стороны правительства.

Власти призывают пассажиров использовать на пограничном контроле пункты самообслуживания, «позволяющие сэкономить драгоценное время».