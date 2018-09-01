Нью-Дели, 1 сентября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. На юге Индии столкнулись три транспортных средства — два автобуса и фура. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

ДТП произошло в субботу, 1 сентября, в городе Салем (штат Тамилнад). По последним данным, в результате происшествия погибли 7 человек, еще 50 получили ранения.

«Частный автобус с 40 пассажирами столкнулся с грузовиком и еще одним автобусом в Салеме», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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