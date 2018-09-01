Лондон, 1 сентября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Ученые из Гарвардского университета и Google использовали метод глубинного обучения нейросетей для предсказания местоположений подземных толчков. Результаты исследования опубликованы 29 августа в Nature.

Нейронная сеть

Вторичные подземные толчки (афтершоки), вызываемые землетрясениями, хорошо описываются эмпирическими законами. Но объяснение и прогнозирование пространственного распределения таких толчков является более трудной задачей. Ученые из Гарвардского университета и компании Google использовали данные о 131 тысяче пар землетрясений-афтершоков для глубинного обучения нейросети.

После этого было проведено тестирование системы на базе 30 тысяч пар землетрясений-афтершоков. С помощью нейросети удалось предсказать афтершоки с точностью более высокой, чем это позволяют сделать классические расчеты.

Ученые надеются, что эти разработки помогут более точному прогнозированию местоположений афтершоков.

Напомним, что на индонезийском острове Ломбок продолжают фиксироваться афтершоки, вызванные несколькими землетрясениями, унесшими жизни более 500 человек.