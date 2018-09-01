Легница, Польша, 1 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Золотую медаль в первенстве Европы по стрельбе из блочного лука, проходящем в польском городе Легниц, завоевал российский спортсмен Александр Булаев. Об этом 1 сентября сообщает Sport24.

Bill Hails Блочный лук

Александр Булаев победил набрав 147 очков. На втором месте итальянец Серджио Паньи набравший 145 очков. На третьем месте — Федерико Паньони, который набрал 149 очков в матче за третье место.

Российский лучник является золотым призером первенства мира по стрельбе из лука среди юниоров 2013 года. Это первая золотая награда России на турнире.