Москва, 1 сентября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Совет Думы проведёт выездное заседание, чтобы повысить качество законодательной работы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со студентами Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Володин предложил провести в университете выездное заседание Совета, чтобы депутаты ознакомились с результатами работы Центра мониторинга правоприменения, созданного при МГЮА. Это позволит повысить качество законотворчества, уверен спикер Госдумы.

«Было бы правильно в начале работы Госдумы в рамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участием всех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали свои наработки», — заявил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы также согласился со студентами МГЮА в вопросе того, что в некоторых случаях необходимо проводить оценку текстов законопроектов второго чтения. В частности, студенты обратили внимание Володина на то, что тексты некоторых законопроектов во втором чтении сильно отличаются от их первоначальной версии. Спикер Госдумы отметил, что иногда в ходе обсуждения инициативы действительно меняются «не в лучшую сторону», а также подчеркнул важность совместной работы депутатов и Центра мониторинга правоприменения.

«Никто на системной основе не мониторит правоприменение, и обратная связь, которая крайне необходима, отсутствует. Вы создали то, что во многом поможет решать вопросы пробелов в законодательстве или убирать барьеры, которые возникают на пути реализации законов», — отметил Володин.

«Считаю, что этот опыт было бы правильным более эффективно использовать, и хорошо, чтобы у нас центры правового мониторинга либо создавались на уровне региональных юридических вузов, либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения регионального законодательства», — подчеркнул Володин.