Дамаск, 1 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Отряды боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе Пальмиры. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Атака

Боевики начали атаку на позиции сирийской правительственной армии в пять часов утра по местному времени в 36 километрах юго-восточнее Пальмиры. Установлено, что диверсионно-террористическая группа боевиков пыталась прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры.

Атака была отбита. Были ликвидированы двое боевиков, ещё двое попали в плен. Сейчас они дают показания. Пленные сообщили, что им было приказано совершить серию террористических актов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.

Также боевики рассказали, что они являются членами бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает порядка 500 человек. Лагерь этой группировки находится в районе населенного пункта Эт-Танф на иорданской границе, непосредственно рядом с американской военной базой.

Диверсионно-террористическую группу готовили в том числе инструкторы из США. Оружие и боеприпасы боевики также получили с американской базы.