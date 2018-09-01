Донецк, 1 сентября, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины разворачивают группировку войск на линии фронта в Донбассе и готовятся к наступлению. Об этом сегодня, 1 сентября, на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Солдафон замышляет нападение

По словам Басурина, киевский режим подло уничтожил главнокомандующего, Героя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и после этого возомнил себя непобедимой военной державой. Киев интенсивно ведет активную подготовку к наступлению.

Басурин пояснил, что украинские силовики под прикрытием проведения учений «Шторм-2018» развернули ударную группировку войск на мариупольском направлении. Разведка ДНР фиксирует концентрацию тяжелой техники и артиллерии в районе населенного пункта Розовка.

Личный состав украинских подразделений получает боеприпасы и снаряжение, проводится обслуживание техники перед выполнением боевой задачи.

Также в районе Урзуфа разведка ДНР фиксирует сосредоточение подразделений 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийских бригад.

По данным властей ДНР, наступление ВСУ может начаться 14 сентября.

Басурин призвал лидеров Запада вмешаться в ситуацию и остановить «заигравшийся в войну режим Порошенко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате террористического акта был убит глава ДНР Александр Захарченко. Взрывное устройство сработало в кафе «Сепар» в центре Донецка, когда в нем находился глава ДНР.