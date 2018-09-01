Куала-Лумпур, 1 сентября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Двух молодых гражданок Индонезии разыскивает полиция Малайзии для допроса в суде по делу об убийстве брата лидера КНДР, сообщает 1 сентября канал CNN.

Deviantart.com Внимание, розыск!

Полиция заявила, что две разыскиваемые женщины являются свидетельницами по уголовному делу об умышленном убийстве Ким Чон Нама. Сообщается, что сотрудники полиции не могут установить контакт с предполагаемыми свидетельницами по делу.

Также известно, что последним местом проживания обеих женщин была гостиница Flamingo Hotel в городе Ампанг в Малайзии.

О возможной связи этих двух женщин с подозреваемыми по делу об убийстве Ким Чон Нама гражданкой Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданкой Индонезии Сити Айше полиция не сообщает.

Напомним, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам был убит в малайзийском аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Ему нанесли на лицо высокотоксичное вещество VX, после чего он скончался по дороге из аэропорта в больницу.