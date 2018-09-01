Лондон, 1 сентября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Вооруженные конфликты в Африке за 20 лет унесли жизни 5 млн детей, показали результаты исследования, опубликованного 30 августа в журнале Lancet.

Джованни Браголин (Бруно Амадио). Плачущий мальчик. 1950-е

Группа исследователей под руководством Закари Вагнера из Стэнфордского Университета проанализировала данные о вооруженных конфликтах в африканских странах с 1995 по 2005 годы. Ученые соотнесли данные о вооруженных конфликтах со статистикой детской смертности в соответствующих регионах. Было установлено, что среди детей, рожденных в 50 км от места военных действий, смертность в первый год жизни выше на 7,7% по сравнению с детьми, рожденными в том же регионе в мирное время. На росте детской смертности отражаются интенсивность и продолжительность военных конфликтов.

Обобщенные статистические данные позволили исследователям сделать вывод о том, что жертвами вооруженных конфликтов в Африке за последние 20 лет стали 4,9−5,5 млн детей в возрасте до 5 лет. Ученые отметили, что эти цифры свидетельствуют о существенном и долговременном влиянии вооруженных конфликтов на младенческую смертность в Африке. Единственным сопоставимым фактором детской смертности в регионе является голод.

Отметим, что в таких государствах Африки как Южный Судан и Сомали вооруженные конфликты продолжаются с разной степенью интенсивности в течение десятилетий.