Африн, Сирия, 1 сентября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Курдские вооруженные формирования Народных защитников продолжают специальную операцию «Оливковый гнев». Целью операции является уничтожение лидеров протурецких исламистских группировок в кантоне Африн, на северо-западе сирийской провинции Алеппо.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Убитый

Следует отметить, что военная операция турецкой армии и ее боевиков носила название «Оливковая ветвь». В результате этой операции в марте 2018 года был взят под контроль кантон Африн, а курдские вооруженные формирования были вынуждены покинуть регион.

На этой неделе ночью автомобиль одного из руководителей Сирийской свободной армии попал в засаду в восточной части провинции Алеппо. Абу Мохаммад Аль-Домани был убит сразу во время нападения. Он был полевым командиром бригады «Султан Мурад».

Восточная часть провинции Алеппо при поддержке Турции перешла в руки протурецких исламистских группировок после того, как из этой местности были выбиты террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные активисты сообщают, что это первый случай, когда протурецкий полевой командир был убит курдскими партизанами за пределами кантона Африн.