Лондон, 1 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Крупный акционер Apple Уоррен Баффет заявил, что считает цену на iPhone X «чрезвычайно заниженной» 30 августа в интервью CNBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone X

Крупнейший инвестор Уоррен Баффет отметил, что iPhone представляет огромную ценность для сотен миллионов людей, которые практически «живут одной жизнью с устройством», поэтому цена в $1000 не кажется ему достаточной высокой. При этом сам инвестор не использует iPhone, предпочитая старомодный кнопочный телефон.

Баффет добавил, что холдинговая компания Berkshire Hathaway, в которой он является председателем совета директоров, продолжает покупать акции Apple. По данным на август 2018 года Berkshire Hathaway владеет 246,5 млн акций Apple, что составляет приблизительно 5,1% акций компании.

Отметим, что по оценке агентства Bloomberg Уоррен Баффет является одним из богатейших людей в мире. Издание оценивает его состояние в $83 млрд. Большими состояниями владеют только основатель компании Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.