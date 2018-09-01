Москва, 1 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Российские граждане смогут оформить и получить заграничные биометрические паспорта в Многофункциональных центрах (МФЦ) округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек. Соответствующие изменения законодательства вступили в силу с сегодняшнего дня, 1 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

Напомним, что с февраля 2018 года оформлять и получать заграничные биометрические паспорта граждане России могли в МФЦ, которые расположены в городских округах и районных центрах, где проживают более 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

Заявление о выдаче биометрического заграничного паспорта можно подать в МФЦ онлайн. Документы оформляет территориальный орган МВД, а выдается паспорт в том же МФЦ, куда подавалось заявление.

Стоит отметить, что с 3 августа в России выросли пошлины при оформлении заграничного паспорта. Пошлина выросла с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, а для детей до 14 лет — с 1,5 тыс. рублей, до 2,5 тыс. рублей.