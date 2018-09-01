Стокгольм, 1 сентября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. К испытаниям тяжелой техники на электрическом приводе, оснащенной автопилотом, приступил шведский автопроизводитель Volvo, сообщает официальный сайт компании.

Самосвал Volvo

Согласно сообщению, тесты новинки будут проводиться в течение 10 недель в карьере Викан-Кросс возле шведского города Гётеборга. В ходе испытаний будут протестированы беспилотные электрические грузовики НХ2, дизель-электрический экскаватор ЕХ1 и гибрид-прототип фронтального погрузчика LX1. Цель разработчиков — уменьшение вредных выбросов.

Такие испытания не первые для Volvo, ранее подразделение компании Volvo Trucks начало испытание беспилотного мусоровоза.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, беспилотный автомобиль, тестируемый американской компанией Apple, попал в ДТП в Калифорнии.