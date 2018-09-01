Ленинградская область, 1 сентября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В многонаселенных жилых районах Ленинградской области, находящихся вблизи Санкт-Петербурга, сегодня, 1 сентября, открылись две новые школы. Еще четыре учебных заведения среднего образования приняли учеников после полной реновации.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Новая школа

«Муринский центр образования №2» на 1175 мест открылся в Западном Мурино. В новой школе — современные классы, два спортзала и открытые спортплощадки, библиотека и актовый зал на 700 мест, обучающая медицинская лаборатория, кабинет робототехники и школьная телестудия.

«Из областного и федерального бюджетов на оснащение новой школы выделено свыше 200 млн рублей. Также область совместно с федеральным центром заплатит застройщику за выкуп школы около 650 млн рублей», — сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Александр Дрозденко 1 сентября провел в этой школе тематический урок «Знай и люби свой край» для старшеклассников.

Сегодня же в Восточном Мурино открылась школа на 700 мест. Она оборудована двумя спортивными блоками, полностью доступна для детей с нарушениями здоровья.

Как уже говорилось, в разных районах Ленобласти открылись еще четыре школы в которых проведена масштабная реновация.

«Сегодня в областные школы пришло 20 тысяч первоклассников <…> в этом году количество школьников в Ленинградской области выросло на 9 с половиной тысяч человек, и это означает, что регион развивается. Это здорово», — заявил 1 сентября Александр Дрозденко.

Продолжается строительство школы на 350 мест в Вознесенье Подпорожского района, школы на 600 мест в Шлиссельбурге, пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы в Лужском районе, а также реконструкция здания к Сельцовской школы в Волосовском районе и здания общеобразовательной школы на 220 мест в деревне Большая Пустомержа (Кингисеппский район). Проводится реновация Новоладожской школы № 2, Выборгской и Шумиловской среднеобразовательной и школ.