Токио, 1 сентября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Организаторы японского этапа гран-при автогонок «Формулы-1» продлили контракт с руководством гоночной серии на проведение этапа гонок на трассе «Сузука» до 2021 года. Об этом 1 сентября сообщает официальный сайт «Ф-1».

Morio «Формула-1». Гран-при Японии

Предыдущее соглашение заканчивалось в этом году и гран-при Японии, таким образом, остается в календаре «королевского» вида автогонок до 2021 года.

В этом сезоне японский этап «Формулы-1» пройдет с 5-ое по 7-е октября.

Отметим, гран-при Японии проводится на трассе «Сузука» с 1976 года, не считая 2007-го и 2008-го годов, когда этап проводился на трассе «Фудзи».