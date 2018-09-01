Штат Калифорния, США, 1 сентября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Новый трейлер фантастического фильма «Хищник» представила на своём официальном YouTube-канале студия 20th Century Fox.

Цитата из трейлера к фильму «Хищник». youtube.com

Создатели заявляют, что кинолента станет сиквелом к знаменитому фильму, где главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер.

Режиссёром фильма стал Шейн Блэк, известный как режиссёр кинокартины «Железный человек-3».

В фильме снялись такие актёры, как: Бойд Холбрук, Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи и другие. В мировой прокат фильм выйдет 7 сентября.

Напомним, что оригинальный фильм «Хищник» вышел в 1987 году. В картине повествуется о столкновении с представителем инопланетной расы, который очень враждебно настроен к жителям Земли.