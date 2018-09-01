Лиссабон, 1 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Отсутствие нападающего «Ювентуса» Кришитану Роналду в заявке на ближайших матчах Лиги наций против сборной Италии и сборной Хорватии объяснил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Об этом 1 сентября сообщает A Bola.

Clément Bucco-Lechat Фернанду Сантуш на пресс-конференции

По словам Сантуша, он и 33-летний форвард «Ювентуса» решили, что Роналду не сможет участвовать в ближайших играх сборной из-за процесса адаптации португальского нападающего в составе его нового клуба.

Сборная Португалии встретится с хорватской сборной 6-го сентября, а со сборной Италии — 10-го сентября.

Отметим, Криштиану Роналду является лучшим забивающим мяч игроком сборной Португалии, он провел 154 матча за команду, в которых забил 85 мячей.