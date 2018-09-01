Санкт-Петербург, 1 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Совместный саундтрек для фильма «Гоголь. Страшная месть» записали музыкант Сергей Шнуров и рок-группа «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым. Песня была опубликована 31 августа в социальной сети, на странице группы, посвящённой фильму.

(сс) Elekes Andor Сергей Шнуров

В песне музыканты заявляют, что «у них есть всё, что нужно героям» и угрожают тем, кто будет пытаться «встать у них на пути».

Был также опубликован и видеоклип, в котором присутствуют кадры из кинофильма.

Напомним, что кинофильм «Гоголь. Страшная месть.» вышел в прокат накануне, 30 августа 2018 года. Это последняя часть трилогии, снятой по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ранее Шнуров уже записывал саундтрек для этого фильма совместно с рэпером ST.